दिलबर के हुस्न-ओ-जमाल का दीदार चाहता है।

बीमार सा दिल मेरा हयात-ए-मुख़्तसर चाहता है,

अपने इलाज के लिए तुझ सा चारागर चाहता है।



एक अरसे से तालिब-ए-दीदार है दिल-ए-बीमार,

बराए-दवा बस एक नज़र तेरा दीदार चाहता है।



ज़माने की दिल-आज़ारी से आजिज़ दिल मेरा,

अब और कुछ नहीं तुझ सा ग़म-गुसार चाहता है।



ख़याली मोहब्बत का आधा-अधूरा सा फ़साना,

मुक़म्मल करने को तुझ सा हम-सफ़र चाहता है।



हर रोज़ सुबह आँख खुलते ही दिल के आईने में,

दिलबर के हुस्न-ओ-जमाल का दीदार चाहता है।

- शैलेन्द्र भटनागर "शील "

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49 मिनट पहले