पर एक बात तो है दोस्तो

कहने को तो

कह दो, चाहे कुछ भी,

पर एक बात तो है दोस्तों—

रौशनी को छुपाकर

रखा नहीं जा सकता।

-शाहाना परवीन 'शान'

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39 मिनट पहले