महफ़िल को ख़ौफ़ शम्अ के शोलों से कम नहीं

दुश्मन तो ख़ास है, मगर इतना भी ख़ास कब

इस पर गँवाऊँ वक़्त, ये मेरा मिज़ाज कब



उस का मयार और है, मेरा मक़ाम और

उस के सबब मैं ख़ुद को सज़ा दूँ, ये बात कब



महफ़िल को ख़ौफ़ शम्अ के शोलों से कम नहीं

कितने नक़ाब जिल्द में पिन्हाँ हैं, राज़ कब



वो लोग ख़ूब हैं जिन्हें ग़ुस्सा भी आता है

बर्फ़ाब लहजों से मिलो, पर एहतियात कब?



मसरूफ़ियत के शोर में खो जाऊँ गर कभी

फिर भी रहेगा अद्ल का मुझ को ख़याल अब



मैं भूल भी जो जाऊँ, मगर दिल को है यक़ीं

देखूँगी ज़ुल्म का मैं कोई तो मआल अब

- शफ़क़ रऊफ

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एक घंटा पहले