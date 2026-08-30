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पक्की फसल पे बरसा पानी

Savitri Swami

Savitri Swami

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                            अमीरों को है सुख देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्नदाता को करती आघात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्की फसल पे बरसा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मौसम आई बरसात।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुवाई समय पे चलती आंधी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्की फसल पे बूंदाबांदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती है बहुत नुकसान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका पेट पालने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता रह जाता किसान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने खेत उजड़ते देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा नहीं कुछ उसके पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्की फसल पे बरसा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मौसम आई बरसात।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सींचता नहर का पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी फव्वारा विधि अपनाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बरसे मौसम की बरखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान का मन हर्षाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उजड़ते मोठ बाजरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उजड़ती रुई कपास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्की फसल पे बरसा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मौसम आई बरसात।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाद देता, बीज बोता ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरपतवार है निकालता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके वो दिन रात मेहनत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी फसल को पालता ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत समय में धोखा होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली नहीं सरकारी सौगात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्की फसल पे बरसा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मौसम आई बरसात।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बाढ़ कभी सूखा पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पड़ता है त्रिअकाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगाई चढ़ शिखर पे बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन पूछता गरीब का हाल।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक रहा युवा का मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोजगार नहीं लगता हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्की फसल पे बरसा पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मौसम आई बरसात।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
( सावित्री स्वामी )
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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