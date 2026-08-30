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भगतसिंह

Savitri Swami

Savitri Swami

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                            28 सितंबर 1907 को जन्मा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगत सिंह एक क्रांतिकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता किशनसिंह चाचा अजीतसिंह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता थी विद्यावती प्यारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म दिवस पर पिता चाचा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेल से रिहाई पाई थी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम भगतसिंह रखने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी दादी माई थी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा सा वह बच्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल कपोल उसके गाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य सा तेज मुख पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना प्यार मां का लाल।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह विद्यालय पढ़ने जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव वहां का सताता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजों को टेबल कुर्सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतीयों को जमीन पे पाता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
12 वर्ष की बाल्य उम्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख लिया हत्याकांड भारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलियांवाला बाग की मिट्टी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मस्तक पे धारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ रहे अपने चाचा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक होगी यह बर्बादी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बतलाओ चाचा अजीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे मिलेगी हमें आजादी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन भगतसिंह की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीतसिंह मन में था हर्षाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य-धन्य मात भारती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांतिकारी सपूत है पाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश भक्ति मिली विरासत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्वजों ने जीवन गंवाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन बेटा भगत सिंह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजों ने बहुत तड़पाया था।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके शिक्षा पूर्ण वो बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देदो डिग्री प्रिंसिपल अधिकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलेगी डिग्री तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो स्वीकार गुलामी हमारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी डिग्री ना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आएगी ये हमारे काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कागज पास रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बनना हमें गुलाम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से ही वो रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजों के खिलाफ खड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगतसिंह संग उनके साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति में अब कूद पड़े।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी सी थी टोली उनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजगुरु सुखदेव साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रशेखर सा नेतृत्व पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका उद्देश्य एक आजादी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला बदला लाला लाजपत की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हत्या का चुकाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ स्कॉट, जे.पी. सांडर्स को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोली मार गिराया था।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बटुकेश्वर दत्त से मिल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असेंबली में बम फेंका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं भागे छोड़ असेंबली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने मिलकर उनको देखा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोर्ट के माध्यम से अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति का प्रचार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के प्रत्येक युवा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी का संचार किया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन माता बोल रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करले बेटे अब तू शादी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे मिलेगी हमें आजादी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया की इन बातों पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगतसिंह मुस्कुराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी मेरी दुल्हन मैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार उसी पे आता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांडर्स की हत्या का आरोप लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा फांसी की मिल गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनकर न्यायालय का आदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता देश की हिल गई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय हुआ जब विदा करने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां की आंखों से आंसू छलक पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षत्राणि कभी रोती ना माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह भगत सिंह निकल पड़े।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी के परवाने मां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फांसी का फंदा हार बनाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम सांस चलने तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंकलाब के नारे लगाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरना हमारा बहुत जरूरी मां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वाला क्रांति की जगाने खातिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तीन मरेंगे तीन सौ जन्मेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद मातृभूमि कराने खातिर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंसते-हंसते चढ़ गए फांसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगतसिंह राजगुरु सुखदेव साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग दे बसंती चोला मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम इच्छा सिर्फ आजादी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माफ ना कभी करना तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के गद्दार कपूतों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोटि-कोटि नमन है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां के ऐसे सपूतों को।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन थे छोटे,कौन थे बड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा ना कभी अपमान करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल रखी जो आज आजादी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन वीरों का तुम सम्मान करो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सावित्री स्वामी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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