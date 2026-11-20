शक से सितारों तक

आज जो आँखें शक से देखती हैं, हर बात पर सवाल करती हैं,

मेरी खामोशियों को कमज़ोरी समझ, बस हार के किस्से बुनती हैं।

भीतर जो आग दहक रही है, उसका हिसाब उन्हें क्या मालूम,

हर चुभती बात को मैंने बाँध लिया है, अपने हौसले के संग।

वक्त का पहिया जब घूमेगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी,

तब इन्हीं निगाहों में हैरानी होगी, मेरी उड़ान नज़र आएगी।

शक करने वालों को कहने दो, मैं चुपचाप अपना काम करूँगा,

जो आज हँसते हैं मुझ पर, कल उन्हीं के सामने खड़ा रहूँगा।

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59 मिनट पहले