ग़ज़ल - सीने में जलता आग सा क्या है

सीने में जलता आग सा क्या है

मेरे अंदर चराग सा क्या है



बस तुम्हें और बस तुम्हें चाहूँ

मेरे दिल में ये राग सा क्या है



रात भर नींद में महकता हूँ

मेरे ख्वाबों में बाग सा क्या है



हाथ रुकते नहीं है देने से

मेरे हाथों में त्याग सा क्या है



तितलियाँ आ के बैठ जाती हैं

मेरे छत पे पराग सा क्या है



रेंगती है रगों में इक सिहरन

मेरे भीतर ये नाग सा क्या है



मैं जहाँ जाऊँ रुसवा होता हूँ

मेरे दामन में दाग सा क्या है



शक की नजरें टिकी है मुझ पर ही

मेरे ऊपर सुराग सा क्या है

- सतीश बोरकर

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1 hour ago