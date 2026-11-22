जितना हमने अपनों को चाहा, काश! हम भी उतने ज़रूरी होते।

कभी आरज़ू थी कि दुनिया में तेरी, मेरा भी कोई मुक़ाम होता,

किसी की सुबह का मैं क़िस्सा बनता, किसी की शाम का नाम होता।

किसी की उदासी को मेरे ही होने से, थोड़ा सुकून मिल जाता,

किसी की ख़ामोश धड़कन में भी तो, मेरा ही नाम धड़क पाता।

हर एक रिश्ता बड़े दिल से निभाया, हर एक ग़म को अपना बनाया,

किसी की चुप्पी के हर लफ़्ज़ पढ़कर, सभी को ख़ुद से भी बढ़कर चाहा।

सबको जोड़ने की इस ज़िद में यारों, मैं ख़ुद ही अंदर से टूटता रहा,

सबके चेहरे पे मुस्कान लाकर, मैं ख़ुद ही ख़ुद से रूठता रहा।

सभी की ख़ुशी में शरीक रहा मैं, सभी के आँसू भी पोंछे सदा,

जिसने जब भी पुकारा, उसी वक़्त हाज़िर, हर एक लम्हा कर दिया अता।

मगर जब कभी मेरी आँखें भर आईं, उदासी ने मुझको घेरा कहीं,

मेरी ख़ामोशी की वजह क्या है आख़िर, किसी ने भी समझा ज़रा भी नहीं।

सभी कहते हैं तुम बहुत ही मज़बूत हो, तुम्हारे हौसले लाजवाब हैं,

मगर इस मज़बूती के पीछे छुपे जो, वो आँसू किसी को कहाँ याद हैं।

काश! कोई मेरे इस सख़्त से चेहरे के पीछे का दर्द भी पढ़ पाता,

काश! कोई मेरी इन ख़ामोश आँखों से मेरा हाल-ए-दिल जान जाता।

अब किसी से कोई भी शिकवा नहीं है, न ज़िक्र अपना किसी से करूँ,

समझ आ गया हर अपना नहीं होता, भला किस पे अब मैं भरोसा करूँ।

हर एक साथ चलने वाला यहाँ पर, कहाँ उम्र भर हमसफ़र बन सका,

जो अपना लगा था हर एक मोड़ पर, वही सबसे पहले पराया दिखा।

अब ख़ुद से ही दोस्ती कर ली है मैंने, ख़ामोशी में मुस्कुराने लगा हूँ,

किसी की ज़रूरत बनने की ख़्वाहिश, अब दिल से अपने मिटाने लगा हूँ।

अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँ एक दिन, ये सौदा मुझे अब गवारा नहीं,

मेरे पास मेरा ही साथ काफ़ी है, किसी और का अब सहारा नहीं।

मगर जब कभी रात गहराने लगती, तन्हाई का मौसम चला आता है,

तो दिल के किसी कोने में दबे पाँव, फिर एक पुराना ख़याल आता है।

काश! कोई ऐसा भी होता जहाँ में, जो मुझको भी दिल से समझ पाता,

बिना कुछ कहे ही मेरी धड़कनों से, मेरे मन की हर बात जान जाता।

काश! किसी की इस ज़िंदगी में, मेरा भी थोड़ा वजूद होता,

किसी की दुआओं के हर लफ़्ज़ में, मेरा भी नाम मौजूद होता।

हम भी किसी के लिए काश इतने, कभी तो ज़रूरी हुए होते,

जितना हमने अपनों को चाहा, काश! हम भी उतने ज़रूरी होते।

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25 minutes ago