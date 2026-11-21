कि अब मुझ में "मैं" नहीं, हर जगह बस तुम ही तुम हो।

बहुत से गीत गाए गए, बहुत प्रेम कहानियाँ लिखी गईं,

अनगिनत प्रेम ग्रंथ भी पढ़े, हर पंक्ति दिल से गुनी गई,

पर प्रेम आखिर है क्या—यह पहेली कभी सुलझ न पाई,

किताबों और सुरों की दुनिया में इसकी समझ न आई।

सोचा यह कोई एहसास है, या फिर कोई मीठा ख़्वाब,

या दिल में उठता कोई ख़याल, या मौन का एक जवाब,

मैं शब्दों में इसे बाँध न सका, न किसी को बता पाया,

जो भी कहने चला, हर बार अधूरा ही रह गया।

यह प्रेम एक ऐसा नशा है जो रग-रग में उतर जाता है,

होश को छीनकर भी जीने का सलीका सिखाता है,

जितना इससे दूर भागो, उतना ही पास चला आता है,

कदम जहाँ भी रखो, यह साये-सा संग हो जाता है।

फिर एक मोड़ आया, जब मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया,

उस एक पल ने मेरे भीतर का हर अंधेरा हर लिया,

न काम की तड़प रही, न क्रोध की कोई ज्वाला बची,

न लोभ का बंधन रहा, हर दुनियावी चाह मिट चली।

अब नज़र जिधर भी उठती है, बस तुम्हारा ही रूप दिखता है,

हर ज़र्रे, हर पत्ते, हर साँस में तुम्हारा ही नूर दिखता है,

ख़ुद को खोकर कुछ इस तरह मैं तुम में समा गया हूँ,

कि अब मुझ में "मैं" नहीं, हर जगह बस तुम ही तुम हो।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

58 मिनट पहले