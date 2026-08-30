आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   bharose ka chhal
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

उन्हें खास समझ कर जीते हैं।

Sarthak Piyush

Sarthak Piyush

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अक्सर हम अपनों पर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा विश्वास कर लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिल के सबसे पास हैं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें खास समझ कर जीते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ दरिंदे अपनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरी का लाभ उठाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमजोर समझ कर लोगों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपना शिकार बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा के मुखौटा अपनों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पीठ पे खंजर मार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जीत रहे दुनिया शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद का ईमान हार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमजोरी को जो ढाल बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासूम का दिल दुखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भूल गए इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कर्म लौट कर आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल करके वो मासूमों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद पर ही गर्व मनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जीत लिया संसार उन्होंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन वो मुस्काते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पा लोगे तुम छल करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वैभव साथ ले जाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आँख खुलेगी सच के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुद को तन्हा पाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये झूठी हँसी, ये झूठा गर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कुछ लम्हों का मेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पाप की राह पे चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अंत में बिल्कुल अकेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भूल रहे वो पापी मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अंत नहीं, बस शुरुआत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गलत किया है तुमने आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कल खुद ही की मात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में अंदर से खुश हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बस ये झूठा साया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को धोखा देकर तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ तुमने खुद को गंवाया है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree