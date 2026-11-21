वह श्रीपति है,वह फिर मिलेगा वैकुंठ में लेटा पड़ा।।

एक महासंग्राम जीवन का

गांडीव लिए अर्जुन अड़ा।

असहाय इक सारथी संग

व्याकुल हुआ अर्जुन खड़ा।।



शेष जीवन अब हुआ अवशेष उसका

है समर में लक्ष्य बिना अर्जुन खड़ा।

सामने कितने अनुज भ्राता गुरु पितामह

बस यह सोच कर गांडीवधारी गिर पड़ा।।



व्याकुल हुआ देखता पतन परिवार का

फ़िर न जाने किस सोचा में अर्जुन खड़ा।

लड़ो या लौट जाओ इस समर के बाग से

नजाने कितने सिर गिरेंगे गिरेगा और धड़ा।।



कुछ सोचना विजयरथी विजय के बाद का

माताओं के करुण विलाप पर होगा तेरा शीश बड़ा।

रुक ठहर सोच और न पड़ कृष्ण के माया जाल में

वह श्रीपति है,वह फिर मिलेगा वैकुंठ में लेटा पड़ा।।

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58 मिनट पहले