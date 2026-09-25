वर्णमाला ज्ञान

अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ,
ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः भी।
ये सब स्वर हैं, नीचे व्यंजन,
इनको सीखो तुम पीकर घी।
क, ख, ग, घ, पढ़ लो आज,
देश करेगा तुम पर नाज ।
च, छ, ज, झ, सीखो ठीक
इयं बोलो सही सटीक ।।
ट, ठ, ड, ढ, ताल ठोककर,
ण को तुम नाप तोलकर।
त, थ, द, ध, तन्मय होकर,
न में डूबो सुध-बुध खोकर ।।
प, फ, ब, भ, प्रेम से सीखो,
म सीखो मम्मी से बच्चों!
य, र, ल, व याद करो तुम,
यदि भूलो, तो बोलो मच्चो ।।
श, ष, स, ह सोच-समझकर,
बच्चों करना तुम सब याद ।
क्ष, त्र, ज्ञ को खूब रटो,
ड़, ढ़ उसके बाद।।
वर्णमाला की बस यही कहानी,
याद करो तुम इन्हें जुबानी।।
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42 मिनट पहले
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