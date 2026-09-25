वर्णमाला ज्ञान

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Sanjai kumar

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                            अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब स्वर हैं, नीचे व्यंजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको सीखो तुम पीकर घी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क, ख, ग, घ, पढ़ लो आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश करेगा तुम पर नाज ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
च, छ, ज, झ, सीखो ठीक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इयं बोलो सही सटीक ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट, ठ, ड, ढ, ताल ठोककर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ण को तुम नाप तोलकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त, थ, द, ध, तन्मय होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न में डूबो सुध-बुध खोकर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प, फ, ब, भ, प्रेम से सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
म सीखो मम्मी से बच्चों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
य, र, ल, व याद करो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि भूलो, तो बोलो मच्चो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श, ष, स, ह सोच-समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों करना तुम सब याद ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्ष, त्र, ज्ञ को खूब रटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड़, ढ़ उसके बाद।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्णमाला की बस यही कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद करो तुम इन्हें जुबानी।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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