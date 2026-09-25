छम छमाछम, छम छमाछम
छम छमाछम छम।
बंदर देखो कैसे नाचे,
छम छमाछम छम ।।
डम डमाडम, डम डमाडम,
डम डमाडम डम ।
डमरू देखो कैसे बोले,
डम डमाडम डम ।।
ढम ढमाढम, ढम ढमाढम,
ढम ढमाढम ढम ।
ढोलक देखो कैसे बाजे,
ढम ढमाढम ढम ।।
बम बमाबम, बम बमाबम,
बम बमाबम बम ।
पटाखे बोले दिवाली पर,
बम बमाबम बम ।।
चन चनाचन, चन चनाचन,
चन चनाचन चन ।
पापा कहते मम्मी बोले,
चन चनाचन चन ।।
धम धमाधम, धम धमाधम,
धम धमाधम धम ।
हम अबोध बच्चे कूदें,
धम धमाधम धम ।।
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X