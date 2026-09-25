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स्वच्छता दवा है लाखों की

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            रोज ब्रश दांतों पर करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही तरीके से प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिह्वा को भी साफ करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे कीटाणु सारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज नहाओ प्यारे बच्चों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ और ताजे जल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाकर साबुन मैल छुड़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे बदन को मल–मल के ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रगड़ के पोछो बदन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुले हुए कपड़े पहनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालों में फिर कंघा–तेल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक अच्छे नेक बनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ धुलो खाने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक तरह साबुन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुतेरे कीटाणु हैं रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़े हुए नाखूनों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूर कटवाओ नाखून को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हफ्ते में एक बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं तो होना पड़ सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमारी से दो-चार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छता दवा है लाखों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा रहो तुम स्वच्छ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बीमार ना पड़ोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहोगे तुम यदि स्वच्छ ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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