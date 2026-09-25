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कह दो हलधर भइया से ।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रूठ गए थे एक दिन कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी यशोमति मइया से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले–‘अब ना हमें चिढ़ाएं’,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दो हलधर भइया से ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज-रोज वह मुझे चिढ़ाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘माता ने तुम्हें खरीदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद बाबा का लाल नहीं हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मइया मेरी यशोदा है।।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘गोरे हैं जब बाबा इतने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी गोरी कहते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं कैसे काला हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं नाक हमारे बहते ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच क्या है तुम मुझे बताओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगती दिल पर ठेस ।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मचल रहे हैं कहते कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़े कर से केश ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली मइया-धूर्त बहुत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलधर, सुन रे कन्हैया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंद बाबा ही पिता हैं तेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं ही तेरी मइया ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले नैनों वाली राधा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालों का रंग काला ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहती हूं कसम हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए तूं काला ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित ना धरो बातों का बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ से मैं हारी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे अब समझाऊँ तुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझ पर बलिहारी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे चिढ़ा कर स्नेह जताता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता तुझे दुलार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छेड़छाड़ कर खुश होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है हलधर का प्यार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का भाई पर होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा-पूरा अधिकार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत वंचित कर इससे बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना बढ़ा दाऊ से रार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“लो, फिर रो दी न ! अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत अश्रु बहा तूं अम्ब ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शिकायत नहीं करूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँस दो ना अविलम्ब ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाऊ बोले–“ मोल लिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन ले पुनः कन्हैया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने नाटे क्यों हो? सोचो–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहलाती तुमको है मइया ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले मुरली दौड़ाय लियो तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागे हलधर भइया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँचरा से मुँह ढाँप के हँसती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोट-पोट हो मइया ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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