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बात-बात पर डांट लगाती–

Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक दिन राजू रूठ गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी प्यारी मम्मी से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोला–‘जा रहा मै घर छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल कपड़े दे जल्दी से ।।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी लूँगा मैं कहीं भी रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाग-बगीचे, जंगल में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ढूँढते मत तुम आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे-पीछे जंगल में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात-बात पर डांट लगाती–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘कहाँ गये थे? अभी को आये?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह न करो, वहाँ न जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध नहीं पी? फिर मैगी खाए?’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंग हो गया मैं सुन–सुन कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह, दोपहर, शाम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझोगी, रहो अकेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ न मेरा कोई काम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे! यह क्या? तुम रोती हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हो गया आज तुम्हें ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा, समझा! शायद पापा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाँटा फिर से आज तुम्हें ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो! नहीं जाता मैं तुम्हें छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो चुप हो, मान जा माँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें छोड़कर प्यारी मम्मी !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा सकता मैं भला कहाँ ?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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