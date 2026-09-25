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Sanjai kumar

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                            रक्षा-बंधन का पावन त्यौहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ हम सब हाथ मिलाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पनप रही जो कटुता मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दिल से उसे मिटाएं ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का यह त्यौहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछुड़े गले मिलाता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों से मुरझाए हैं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन चेहरों को खिलाता है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब भी तो मिले गले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूजे को राखी बांध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सुरक्षा का संकल्प लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्षों को भी राखी बांध ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे अर्थों में यह बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव मात्र का एक दूजे से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-पक्षी को राखी बांधो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़ें सभी हम एक दूजे से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की संतान सभी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका आपस में नाता ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा का यह पवित्र-पर्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबको है यही बताता ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूले-भटके दुःखियों को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग अपने तुम साधो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का बंधन यह राखी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें प्रेम बंधन में बांधों ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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