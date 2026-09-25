प्यास बुझाया पी कर नीर ।।

कौआ बैठा खंभे पर,

करता काँव’-काँव,

खड़ी दुपहरी, तगड़ी धूप,

नहीं पेंड़ की छाँव ।



दूर-दूर तक सन्नाटा था,

नहीं दीखता कोई गाँव ।

सोच रहा इस रेगिस्तान में,

कहाँ रखे वह पाँव ।



तड़प रहा था कैसा प्यासा,

ढूंढ रहा अंजलि भर जल ।

सारे गड्ढे सूख चुके थे,

नहीं वहाँ पर कोई नल ।



उड़ पाने की हिम्मत न थी,

था वह अबोध लाचार ।

किया याद जगदीश्वर को

वह– ‘प्रभु लगाओ पार ।’



जन-जन को जो जीवन देता,

वह प्रभु बड़ा कारसाज ।

सहसा नभ से उतरा एक,

भारी-भरकम बाज ।।



दबा पाँव में कौवे को वह,

उड़ चला सरवर के तीर ।

छोड़ा, उसने राहत पाया,

प्यास बुझाया पी कर नीर ।।

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एक घंटा पहले