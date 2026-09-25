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आज मुझे तुम पाल रही माँ!

Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मम्मी-मम्मी मुझे बताओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी के घर चलोगी कब ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ जाऊंगी मैं जब मम्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तो हाथ मलोगी तब ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी मुझको अच्छी लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर रात तक हैं वो जगती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अच्छी लोरी गाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थपकी देकर मुझे सुलाती ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद नहीं जब आती मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये-नये वो किस्से कहती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ जाती हूँ जब भी मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी रात वो भूखे रहती ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज कहानी मुझे सुनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परियों की बातें बतलाती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपा के मुझको आंचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह सहित मुझको सहलाती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद-मंद थपकी से मम्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना सारा प्यार जताती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे अच्छी नानी मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं मुझसे घबराती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दिनों से मम्मी मैने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी को न देखा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो न मम्मी नानी के घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसने कब देखा है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती याद बहुत नानी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी मम्मी से बढ़कर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब जायेंगी नानी के घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी हम बस पर चढ़कर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको नानी पास बिठाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे खूब खिलाती ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ-कहाँ से ला कर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी मुझको दूध पिलाती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इतना वह प्यार करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे, मम्मी बोलो न!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी हूँ मैं आपकी मम्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर उनकी? बोलो न !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी क्यों तूं रोती है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नानी हैं ना अपने साथ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है कोई अपना तो क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हम सब नहीं अनाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुझे तुम पाल रही माँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मैं तुम्हें संभालूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको और नानी को मम्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जहाँ बना लूंगी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान जाओ न मम्मी तुम !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, चलें नानी के घर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवी जैसी नानी पाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी हम जाएंगे तर ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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