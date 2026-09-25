आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Nanha paudha
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कितनी नाजुक तना है इसकी

Sanjai kumar

Sanjai kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दीदी, यह नन्हा पौधा देखो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे धरा फोड़कर निकला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल दो ही पत्ते इसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर रहा यह कैसे इठला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी नाजुक तना है इसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी-भरी मन को भाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने इसे बनाया दीदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा भी इसको सहलाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में यह कहाँ से आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर कौन बुलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खाते-पीते यह अंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनको कौन सुलाता है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नन्हा पौधा है टिंकू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत ही ताकतवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा फोड़कर स्वयं ही निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मिट्टी से बाहर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया रहता मस्ती से यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे बीज के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज दबे जब मिट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब यह आता बाहर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा बनाया इसको भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन इसे सुलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना पानी मिट्टी देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर भानु बुलाता है ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree