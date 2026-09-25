कितनी नाजुक तना है इसकी

दीदी, यह नन्हा पौधा देखो!

कैसे धरा फोड़कर निकला है।

केवल दो ही पत्ते इसके,

पर रहा यह कैसे इठला है।



कितनी नाजुक तना है इसकी,

हरी-भरी मन को भाती,

किसने इसे बनाया दीदी,

हवा भी इसको सहलाती।



मिट्टी में यह कहाँ से आते,

बाहर कौन बुलाता है?

क्या खाते-पीते यह अंदर,

इनको कौन सुलाता है ?



यह नन्हा पौधा है टिंकू,

बहुत ही ताकतवर,

धरा फोड़कर स्वयं ही निकला,

यह मिट्टी से बाहर ।



सोया रहता मस्ती से यह,

नन्हे बीज के भीतर,

बीज दबे जब मिट्टी में,

तब यह आता बाहर ।



खुदा बनाया इसको भी,

पवन इसे सुलाता है,

खाना पानी मिट्टी देता,

बाहर भानु बुलाता है ।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago