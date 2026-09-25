नाचे ता-ता थैया

गाय चराने चले कन्हैया,

साथ में हलधर भैया,

ग्वाल-बाल सब मगन फिरत हैं,

झूम रही हैं गैंया ।

उछल रहे हैं बछड़े देखो,

गावैं खूब गवैया

कोई दौड़त, कोई नाचत,

कोई चढ़ा पिठैयां ।

झूम रही है टोली पूरी,

हर्षें यशुदा मैया,

ना लगे कोई जादू टोना,

ना हीं कोई बलैया ।

हे ईश्वर ! विनती मैं करती,

नटखट मेरा कन्हैया ।

ग्वाल-बाल संग चला, बना है–

मधुबन धेनु चरैया,

लता ओट से राधा झांके,

चितवति किशन-कन्हैया ।

दूर जा रहे कान्हा मुझसे,

रूठ गए क्यों दैया,

पशु-पक्षी सब निरखि रहे

पवन बहे पुरवैया ।

पूरब से सूरज भी झांके,

नाचे ता-ता थैया ।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

41 मिनट पहले