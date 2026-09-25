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नाचे ता-ता थैया

Sanjai kumar

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                            गाय चराने चले कन्हैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में हलधर भैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्वाल-बाल सब मगन फिरत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम रही हैं गैंया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उछल रहे हैं बछड़े देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गावैं खूब गवैया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दौड़त, कोई नाचत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई चढ़ा पिठैयां ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम रही है टोली पूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर्षें यशुदा मैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना लगे कोई जादू टोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना हीं कोई बलैया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे ईश्वर ! विनती मैं करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नटखट मेरा कन्हैया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्वाल-बाल संग चला, बना है–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुबन धेनु चरैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लता ओट से राधा झांके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चितवति किशन-कन्हैया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर जा रहे कान्हा मुझसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ गए क्यों दैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-पक्षी सब निरखि रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन बहे पुरवैया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब से सूरज भी झांके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाचे ता-ता थैया ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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