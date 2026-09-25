सब कहते हैं बहुत पियक्कड़,

पापा मदिरा क्यों पीते हो ?

मदिरा पीना ठीक नहीं ।

मदिरा पीकर घर मत आना,

यह तो मम्मी ठीक कही ।।



मदिरा पीने से दिल जलता,

और फेफड़े जाते सड़ ।

मेरी किताब में है लिखा,

यदि चाहो तो, लो पढ़ ।।



मुँह से बदबू भी है आता,

कितनी बार मैंने समझाया ।

फिर भी पीकर क्यों आते हो?

किसने है यह लत पकड़ाया?



चाहो तो मत लाओ कुछ भी,

लेंगे चिथड़े से तन ढांप ।

पर मुँह से बदबू ना आए,

जब भी घर पर आओ आप।।



नहीं चाहिए फल और फूल,

ना हमको बिस्किट टॉफी ।

दो बस पीना छोड़ आप,

यही गिफ्ट है काफी ।।



सब कहते हैं बहुत पियक्कड़,

सुन पिंटू! बाप है तेरा ।

क्यों लज्जित आप मुझे कराते,

आखिर है क्या कसूर मेरा ?

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1 hour ago