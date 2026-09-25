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सब कहते हैं बहुत पियक्कड़,

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            पापा मदिरा क्यों पीते हो ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदिरा पीना ठीक नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदिरा पीकर घर मत आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो मम्मी ठीक कही ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदिरा पीने से दिल जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फेफड़े जाते सड़ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी किताब में है लिखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि चाहो तो, लो पढ़ ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह से बदबू भी है आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार मैंने समझाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पीकर क्यों आते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने है यह लत पकड़ाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहो तो मत लाओ कुछ भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेंगे चिथड़े से तन ढांप ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मुँह से बदबू ना आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी घर पर आओ आप।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहिए फल और फूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना हमको बिस्किट टॉफी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो बस पीना छोड़ आप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही गिफ्ट है काफी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कहते हैं बहुत पियक्कड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन पिंटू! बाप है तेरा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लज्जित आप मुझे कराते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर है क्या कसूर मेरा ?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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