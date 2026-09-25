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क्या होता जब–

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            क्या होता जब हाथी दादा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टाँगें होती हिरने जैसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्ली मौसी की मूंछें होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौ माता की पूंछों जैसी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चींटी की गर्दन जब होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्बी ऊँटों जितनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितली के पर होते भारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी के कानों जितनी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बकरी में भी विष होता,जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागराज के जितना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मच्छर के भी अण्डे होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारी मुर्गी जितना ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोते की बोली जब होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौए राजा जैसी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर सरीखे पर होता, तो–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगती कोयल कैसी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी का मुख होता, सोचो–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर सिंहनी जैसा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग बदलते तब सोचो–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा कैसा-कैसा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बच्चों के पास अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता पूरा पैसा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या से क्या कर जाते हम-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी ऐसा-वैसा ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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