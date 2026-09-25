भ्रातृ-भावना हमें सिखाते

खेल हमें तंदुरुस्त बनाते,

आओ खेलें मिल-जुल कर,

हंसने से मन निर्मल होता,

आओ हंसते हैं खुलकर ।



चोर-सिपाही खेलेंगे हम,

दौड़ो तुम पकड़ेंगे हम,

सारे बच्चे खूब हसेंगे,

ना होगा कोई गम ।



खो-खो और कबड्डी खेलें,

है हममें इतना दम,

हम सदा मुस्कुराते रहते,

कभी न करते आँखे नम ।



चलो बनायें अपनी टीम,

शुरू करें क्रिकेट,।



देखें कौन हँसकर लेता है,

सबसे अधिक विकेट

हम अबोध फुटबॉल खेलते,

रहते चुस्त दुरुस्त,

घर में बैठे-बैठे वरना,

हो जाते हम सुस्त ।



भ्रातृ-भावना हमें सिखाते,

विविध भांति के खेल,

और सिखाते हंसते-हंसते,

करना सबसे मेल ।।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले