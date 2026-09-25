ध्वनि प्रदूषण

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Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            पापा, क्यों कुछ लोग बजाते–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना जोर-जोर से गाने ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आया जी में इनके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते उसे बजाने ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूहड़ गाने लोग बजाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती नहीं उन्हें क्यों शर्म ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह गायक क्या गाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे करते ये कुत्सित कर्म ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बेशर्म होते ये लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो फूहड़ गाने गाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बच्चे भी शर्माते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ये क्यों न शर्माते ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाज-हाय सब धोकर पी गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये भोजपुरी गायक?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज को ये क्या सिखा रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं ये कैसे नालायक।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पर अंकुश कौन लगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या किसी को इसकी फिक्र?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र कैद हो इन सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी होती क्यों न जिक्र ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुश लगाने में इन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है सरकारें क्यों अक्षम ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पर जो प्रतिबंध लगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई नहीं है सक्षम ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे सहते इनके घर वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म दिए कैसे इनको ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप ने क्या सिखलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाला-पोषा कैसे इनको ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन पर तो अभियोग लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकें कई मुकदमा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर काल-कोठरी में डालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हो जाए इन्हें दमा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो तुम सब शर्म करो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों वायु में जहर घोलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो तुम सत्कर्म करो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डीजे और लाउडस्पीकर वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरते सबका सुख–चैन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वक्त ये बेचैन हैं रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन हो या कि रैन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो आगे आए ऐसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लगा सके इन पर प्रतिबंध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत फैल चुका अब ना फैले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह फुहड़पन का दुर्गंध ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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