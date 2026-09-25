कितनी खुशियां लाई है ।

जगमग-जगमग दीप जले,

ज्यों भू पर तारे निकले ।

लगते कितने सभी भले,

आओ हम सब मिले गले ।।



आज दिवाली आई है,

कितनी खुशियां लाई है ।

हर घर रंग-पुताई है,

देते सभी दुहाई है ।।



कितने सारे बम-पटाखे,

चरखी खूब चलाई है ।

सांप, छछूंदर व फुलझड़ियां,

हमने भी तो लाई है ।।



देखो ! बचकर इन्हें चलाना,

मत अपना तुम हाथ जलाना।

रूठे साथी आज मनाना,

एक दूजे को गले लगाना ।।



आस-पास जो भी निर्धन हैं,

उनके घर भी दीप जलाना ।

दुःख जाए ना कोई दिल,

बच्चों! यूं दीपावली मनाना ।।



निर्धन बच्चों को बांट पटाखे,

उनको लड्डू खूब खिलाना ।

ऊँच-नीच नहीं कोई हममें,

भाई-चारे का दीप जलाना ।।

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