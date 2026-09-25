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दीन के दिल पर करते चोट।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            नेता अंकल अब क्यों आये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पिछला वादा भूल गए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा था आपने गांव वालों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें बनवाऊँगा कई नये ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटवा पाये ना एक भी गड्ढा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पुरानी टूटी सड़कों के ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी दिलाने का दिया भरोसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों दिल तोड़े उन लड़कों के ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘पक्के बनेंगे सबके घर’,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हुआ उस वादे का ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खपरैले भी उजड़ गये, जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे बनवाये परदादे का।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछली बार तो आए थे आप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन फटे पजामे-कुर्ते में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने के ये बटन टंके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मखमली कुर्ते में ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा चप्पल पहने थे नेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछले चुनावी दौरे में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज विलायती जूता चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन टूटे लंगड़े पैरों में ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ-कहाँ से आया इतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा दौलत आपके पास ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा पैसा हड़प हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया गाँव का सत्यानाश ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उल्टे पाँव तू आज चला जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना कपड़े सब होंगे तार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक हड्डी दर्द करेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ेगी तुमको इतनी मार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव वाले सब सोच लिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पिछला हिसाब चुकाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना तान के चलते हो जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर तेरा आज झुकाएंगे ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढ रहे सब गाँव के बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरती तुम्हारी उतारने को ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है टूटे चप्पल जुटा के रखीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब औरतें तुझे मारने को ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास का सारा धन लूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनवाए अपना वृहद घर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर भूख से कितने बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गए तड़प-तड़प के मर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद कर दी बेशर्मी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आए मांगने फिर से वोट ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शूट-बूट में पान चबाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन के दिल पर करते चोट।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोला नेता करके हीं-हीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘अबकी जगेंगे सबके भाग।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले चप्पल महिलाएं बोलीं–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘चल भाग लफंगे,भाग।।’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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