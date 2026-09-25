चिड़िया का घोंसला

चोंच में एक-एक तिनका लाकर,

रखती थी वह मोंके में ।

एक दिन सब कुछ उजड़ गया,

हवा के एक ही झोंके में ।।



फिर-फिर लाई चुनकर तिनका,

हिम्मत ना वह हारी ।

पूरा किया घोंसले को, तब–

वह चिड़ियां बेचारी ।।



मैं अक्सर देखा करता था,

छुप कर एक झरोखे से ।

पकड़ ना ले जा कोई एक दिन,

उस नन्हीं जी को धोखे से ।।



बीते कुछ दिन इस घटना को,

एक दिन चूँ-चूँ, चीं-चीं।

गूंज उठा कोलाहल घर में,

उन नन्हें बच्चों की ।।



रोज चुंगाती बच्चों को वह,

लाकर दाना मुख से ।

वे अबोध चिड़िया के बच्चे,

माँ संग रहते सुख से ।।



बच्चों मानों कभी न हार,

तुम भी अपने जीवन में ।

निश्चित सफल बनोगे तुम,

ठान लिया यदि मन में ।।

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एक घंटा पहले