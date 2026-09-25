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चिड़िया का घोंसला

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            चोंच में एक-एक तिनका लाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखती थी वह मोंके में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सब कुछ उजड़ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा के एक ही झोंके में ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर-फिर लाई चुनकर तिनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत ना वह हारी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा किया घोंसले को, तब–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चिड़ियां बेचारी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अक्सर देखा करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुप कर एक झरोखे से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़ ना ले जा कोई एक दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नन्हीं जी को धोखे से ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कुछ दिन इस घटना को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन चूँ-चूँ, चीं-चीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज उठा कोलाहल घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन नन्हें बच्चों की ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज चुंगाती बच्चों को वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाकर दाना मुख से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अबोध चिड़िया के बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ संग रहते सुख से ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों मानों कभी न हार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी अपने जीवन में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित सफल बनोगे तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठान लिया यदि मन में ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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