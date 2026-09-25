चींटी को देखो

सूक्ष्म जीव चींटी को देखो,

करती मेहनत कितनी ।

चढ़ जाती पर्वत पर देखो,

हिम्मत उसकी इतनी ।।



कभी न डरती, कभी न थकती

मौसम हो चाहे जैसा ।

कर ही लेती किसी तरह से,

काम कठिन हो कैसा ।।



कई गुना वह बोझ उठाती,

अपने तन के वजन से ।

भोजन से घर भरे है रहती,

मेहनत और लगन से ।।



गिरती-चढ़ती, गिरती-चढ़ती,

मंजिल तक चढ़ जाती है ।

कठिन परिश्रम का मीठा

फल, बच्चों ! वह पा जाती है ।।



दिनभर कितनी दौड़ लगाती,

मेहनत से वह जी न चुराती ।

घबराओ ना कभी काम से,

चींटी हमसे यही बताती ।।



प्यारे बच्चों ! करो परिश्रम,

श्रम से मिले सफलता ।

जीवन में तुम सफल रहोगे,

नहीं मिलेगी कभी विफलता ।।

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32 मिनट पहले