समय से सोते, समय से जगते

कभी बीमार यदि पड़ जाओ तो,

तुरंत डॉक्टर को दिखलाना।

जो भी पूछें वे तुमसे,

सारी बातें सही बताना ।।



करना अमल सुझावों पर,

क्या खाना क्या ना ।

सही समय पर दवा को लेना,

मत करना तुम ना-ना ।।



भले हो कड़वी दवा सही,

तुम हँसकर पी जाना ।

ठीक कभी ना हो पाओगे,

की जो तूने बहाना ।।



दवा बीमारी दूर भगाकर,

करता हमको ठीक ।

हँस करके जो दवा है पीते,

बनते वह निर्भीक ।।



समय से सोते, समय से जगते,

यदि खाते ठीक समय ।

सुखी और निरोगी रहते,

ना होता दुख का भय ।।



हम अबोध नहीं रखते ध्यान,

क्या खाना क्या पीना ।

गलती करते स्वयं हमीं,

कर लेते दूभर जीना ।।

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55 मिनट पहले