कभी बीमार यदि पड़ जाओ तो,
तुरंत डॉक्टर को दिखलाना।
जो भी पूछें वे तुमसे,
सारी बातें सही बताना ।।
करना अमल सुझावों पर,
क्या खाना क्या ना ।
सही समय पर दवा को लेना,
मत करना तुम ना-ना ।।
भले हो कड़वी दवा सही,
तुम हँसकर पी जाना ।
ठीक कभी ना हो पाओगे,
की जो तूने बहाना ।।
दवा बीमारी दूर भगाकर,
करता हमको ठीक ।
हँस करके जो दवा है पीते,
बनते वह निर्भीक ।।
समय से सोते, समय से जगते,
यदि खाते ठीक समय ।
सुखी और निरोगी रहते,
ना होता दुख का भय ।।
हम अबोध नहीं रखते ध्यान,
क्या खाना क्या पीना ।
गलती करते स्वयं हमीं,
कर लेते दूभर जीना ।।
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55 मिनट पहले
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