बिल्ली मौसी

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Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            रोज रात को आती बिल्ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़ चूहे को खाती बिल्ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा दूध पी जाती बिल्ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको बहुत सताती बिल्ली ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
म्याऊँ-म्याऊँ करती बिल्ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी से डरती बिल्ली ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती चुपके डग भरती बिल्ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में गड़बड़ करती बिल्ली ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी चावल जो भी पाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चुपके खा जाती बिल्ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चाहे घर में आ जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनिक नहीं शर्माती बिल्ली।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुबक कोने में बैठी रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिदिन घात लगाती बिल्ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजर बचाकर चुपके से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिलता खा जाती बिल्ली ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खटर-पटर से रातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोना दूभर कर देती बिल्ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह अबोध चालाक बहुत ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्य अपना कर लेती बिल्ली ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग वहीं पर रुक जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह काट जहाँ देती बिल्ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते बच्चे जिसको मौसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर किसकी बेटी बिल्ली ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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