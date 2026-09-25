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निकली बिल से, चलती हिलडुल । सोच रही थी अपने मन में

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            एक चींटी थी बहुत बीमार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था कई दिनों से उसे बुखार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे उसके थे कुल चार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे मरने को लाचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हें बच्चे भूख से व्याकुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर करते थे कुलकुल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख वेदना देख सकी ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकली बिल से, चलती हिलडुल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच रही थी अपने मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाएगा कुछ तो वन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाएगी हिम्मत थोड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खा करके बच्चों के तन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी सोच में खोई-खोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक उम्मीद संजोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता जग में वही घटित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति द्वारा जो पूर्व रचित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरैया एक नभ से उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबा चोंच में उसको कुतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गई घोंसले में अपने वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीं- चीं करते बच्चे जंह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला चोंच बच्चे का, उसमें–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरैया ने डाला चींटी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खा करके चींटी को बच्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने लगा पुनः चीं - चीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर सोचते बच्चे उसके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ उनकी आएगी कब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाकर उनकी भूख मिटेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ दाना लाएगी जब ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाएंगे मिल मम्मी संग हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी हमें खिलाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह में लाकर जल अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी हमें पिलाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिला हमें दाना–पानी जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी हमें सुलायेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्यारी सी नई कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से हमें सुनाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी एक शिशु ने आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दी उनके बिल पर सू-सू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबे जल में तड़प मरे वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ न कोई मैं-मैं, तूँ-तूँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने में यहाँ सभी मगन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों की चिंता किसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ऐसा नहीं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह सको अपना जिसको ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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