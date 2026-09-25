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तुम तो बहुत नरम ।।

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            बचो धूप से गर्मी में तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना होगा तेज बुखार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी-पापा देखो तुमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते कितना प्यार दुलार ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी-पापा को दुख होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम पड़ते कभी बीमार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी वे रोने लगते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते इतना तुमसे प्यार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप सुखा देता है जल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी हम सब पीते हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचकर रहते धूप से जो भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो सुख से जीते हैं ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी में लू चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो होता बहुत गरम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भू को भी सुखा देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो बहुत नरम ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी निकलो गर्मी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों घर से बाहर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी भर के तुम पानी पी लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलो संग छतरी लेकर ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सावधानी अगर रही तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी से तुम बचे रहोगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अबोध पर बुद्धिमान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही बात तुम सभी कहोगे ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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