तुम तो बहुत नरम ।।

बचो धूप से गर्मी में तुम,

वरना होगा तेज बुखार ।

मम्मी-पापा देखो तुमसे,

करते कितना प्यार दुलार ।।



मम्मी-पापा को दुख होता,

जब तुम पड़ते कभी बीमार ।

कभी-कभी वे रोने लगते,

करते इतना तुमसे प्यार ।



धूप सुखा देता है जल को,

जो भी हम सब पीते हैं ।

बचकर रहते धूप से जो भी,

वही तो सुख से जीते हैं ।।



गर्मी में लू चलता है,

जो होता बहुत गरम ।

भू को भी सुखा देती,

तुम तो बहुत नरम ।।



जब भी निकलो गर्मी में,

बच्चों घर से बाहर ।

जी भर के तुम पानी पी लो,

निकलो संग छतरी लेकर ।।



यह सावधानी अगर रही तो,

गर्मी से तुम बचे रहोगे ।

हम अबोध पर बुद्धिमान हैं,

यही बात तुम सभी कहोगे ।।

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59 मिनट पहले