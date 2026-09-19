स्वच्छता अभियान

स्वच्छता अभियान स्वच्छता का है अभियान

समझिये इस बात को देकर पूरा-पूरा ध्यान



जब पर्यावरण हो स्वच्छ विचार भी हों स्वच्छ

मर्यादित नैतिकतापूर्ण व्यवहार भी हो स्वच्छ



स्वस्थ शरीर संपादित करे कार्य समय से

होता रहे बंधु बांधव का उपकार समय से



शिथिल नहीं सक्रिय रहो स्वच्छता के प्रति

देखो कैसे बदल देती है नीयत को नियति



रुके नहीं कुँवर सतत चलता रहे अभियान

मन मस्तिष्क देश विश्व सारे ही बनें महान

-संदीप सिंह कुँवर

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एक घंटा पहले