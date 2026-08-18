इतिहास की गलियों में

इतिहास की गलियों में

जब भी झाँकता है मन

दिल मदहोश होता है

आँखें मुँद सी जाती हैं

- कुँवर संदीप सिंह

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3 घंटे पहले