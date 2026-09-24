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और दिल को ठंडक मिल जाए।

Sandeep Maurya

Sandeep Maurya

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                            तुम हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़कड़ाती सर्दी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को राहत देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमकती हुई धूप-सी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की पहली फुहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे झूम जाए मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल को ठंडक मिल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्म दोपहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ की छाँव जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून दे जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की पहली किरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अँधेरे कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद जगा जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम की वह ख़ामोशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कुछ कहे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ कहा जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों में खोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धुँधली तस्वीर-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ठहर-सा जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर कविता की पंक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर वह शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पढ़ते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार पढ़ने को जी चाहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चाहत, मेरा सुकून,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ख़ूबसूरत एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बस दिल के कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से महसूस किया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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