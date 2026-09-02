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एक सुबह तुम्हारे साथ

Sandeep Maurya

Sandeep Maurya

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                            एक सुबह… तुम्हारे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुबह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हारा साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे हाथ का बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बेसन का ढोकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और साथ में चाय की प्याली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास में तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे गपशप करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी से मुस्कुराती हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तेरे चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो प्यारा-सा सुकून।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा तुमसे ये कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम भी तो खाओ जी, ढोकला।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मुझे देखते रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर मुस्कुरा देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आप खाइए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी चाय की प्याली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे होठों से लगा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोकला खिला देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आप ज़्यादा खाइए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके लिए बनाए हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे खुश देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ख़याल रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही खुश हो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना सुकून समझती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सुनो ना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी ज़िंदगी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मेरा ख़याल करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तुम्हारे प्यार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बेहद करीब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के पास ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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