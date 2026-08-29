क़ाफ़िलों में आ गए।।

फांसिले भी फांसिलों से फांसिलों में आ गए।।
हम तन्हाई से निकल कर काफ़िलो में आ गए।।
जो कभी रहते थे अपने घर गाँव में बरगद तले,,
आज वो पंछी भी सारे सब घोंसलों में आ गए।।
याद करती रह गई बस गाँव की गलियाँ सभी,,
कच्ची राहें छोड़ कर दिल दिलजलों में आ गए।।
मिट्टी में खेले बड़े जो हमेशा कुश्तियों के शेर थे,
गाँव से वो भी निकलकर बुज़दिलों में आ गए।।
कितना अच्छा वक़्त था सब रहते थे साथ जब,,
फूलों को छोड़ कर आज संगदिलों में आ गए।।
इक छत के नीचे कट रही अब कोई ना देखता,,
क्या सोचकर के छोड़ा गाँव जाहिलों में आ गए।।
चल तो रही घड़ियाँ मगर वक़्त रुक गया है देव,,
कुछ तो ख़ता हुई जो इन तंगदिलों में आ गए।।
-सुनील देव
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एक घंटा पहले
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