क़ाफ़िलों में आ गए।।

फांसिले भी फांसिलों से फांसिलों में आ गए।।

हम तन्हाई से निकल कर काफ़िलो में आ गए।।



जो कभी रहते थे अपने घर गाँव में बरगद तले,,

आज वो पंछी भी सारे सब घोंसलों में आ गए।।



याद करती रह गई बस गाँव की गलियाँ सभी,,

कच्ची राहें छोड़ कर दिल दिलजलों में आ गए।।



मिट्टी में खेले बड़े जो हमेशा कुश्तियों के शेर थे,

गाँव से वो भी निकलकर बुज़दिलों में आ गए।।



कितना अच्छा वक़्त था सब रहते थे साथ जब,,

फूलों को छोड़ कर आज संगदिलों में आ गए।।



इक छत के नीचे कट रही अब कोई ना देखता,,

क्या सोचकर के छोड़ा गाँव जाहिलों में आ गए।।



चल तो रही घड़ियाँ मगर वक़्त रुक गया है देव,,

कुछ तो ख़ता हुई जो इन तंगदिलों में आ गए।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले