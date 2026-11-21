दिल टूटा उन्हें दिखाएंगे मुलाक़ात भी तो हो।।

कितना किसी को रोयेंगे कुछ बात भी तो हो।।

पलकों पर ख़्वाब बोयेंगे कुछ रात भी तो हो।।

क्या तक़ रहे हो चाँद को कुछ भी तो नहीं है,,

कितना जिगर को धोएंगे कुछ याद भी तो हो।।

अब मुझको भी पिला दे तू क्या सोच रहा है,,

दिल तुझको भी मनाएंगे ज़ज़्बात भी तो हो।।

कहने को कहते आएं है मुझ को बुरा भला,,,

जीने को जीते जायेंगे कुछ हयात भी तो हो।।

ज़िन्दा है जिस्म जी रहे रूह का गुमान क्या,,,

जलने को जल तो जायेंगे अब मौत भी तो हो।।

छोड़ा है गाँव जब से हमने हंसी भूल गए हैं,,

बच्चे तो बन जाएंगे कुछ क़ुराफ़ात भी तो हो।।

अब यादों के सहारे भी कब तक कटेगी देव,,

दिल टूटा उन्हें दिखाएंगे मुलाक़ात भी तो हो।।

-सुनील देव

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