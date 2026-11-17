बूँद को तरस जाओगे एक दिन तुम देखना।।

चार कांधों पर चलेंगे एक दिन तुम देखना।।

अपना भी रुतबा रहेगा एक दिन तुम देखना।।

ये ज़मीं और आसमां आज अपने ना सही,,

आयेंगे लेने फ़रिश्ते एक दिन तुम देखना।।

आज तुम्हें देखने का वक़्त तक मुझको नहीं,,

आओगे रोते बिलखते एक दिन तुम देखना।।

किसने ये तुमको कहा के हम रहेंगे उम्र भर,,

यहाँ से भी चले जाएंगे एक दिन तुम देखना।।

आज तुम मशरूफ़ हो अपने में किस काम से,,

मिलने को तरस जाओगे एक दिन तुम देखना।।

राख में क्या ढूँढते हो जल गया जो था कभी,,

ख़्वाब ही रह जायेंगे एक दिन तुम देखना।।

बारिशों का दौर है भीग लो कुछ पल को देव,,

बूँद को तरस जाओगे एक दिन तुम देखना।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले