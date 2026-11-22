चलते रहे तन्हा सफ़र में सर अदा वाले ना थे।।

हम जहाँ रहते वहाँ पर बा-वफ़ा वाले ना थे।।

ज़ख़्म तो देते रहे सब मगर दवा वाले ना थे।।

देखने से लगता रहा के जैसे हो सब अपने ही,,

मिलने को मिलते गले से पर दुआ वाले ना थे।।

कल सुना हैं घुट गया दम रात इक फ़क़ीर का,,

कहने को सब कूचे वाले पर हवा वाले ना थे।।

वो भी हमसे क्या निभाते उम्रभर का साथ यां,,

साथ में रहते थे लेकिन हम बद्दुआ वाले ना थे।।

उनका उनको है पता अपना तो सब खो गया,,

क्या शिकायत ही करें कंकर रवाँ वाले ना थे।।

आज तक सब वहम में ही जी रहे हैं ज़िंदगी,,

देखने से हाल कैसा कमतर ख़ुदा वाले ना थे।।

तोड़ने को तोड़ देते हम भी रिश्तें कब के देव,,

चलते रहे तन्हा सफ़र में सर अदा वाले ना थे।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले