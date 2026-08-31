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और बन जाए वो नीलकंठ

Sanajay Kumar

Sanajay Kumar

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                            सच तो ये है कि उसको जो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरी लगा उसने वो किया,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको घर पसंद था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने घर बनाया,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको शादी पसंद थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने शादी बनाई,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको पसंद था घूमना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेवर खरीदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े इकट्ठा करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निजी रिश्ते निभाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन रिश्तों को संभालना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए जगना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा खिलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी भूख को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए खाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाना,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको कपड़े खरीदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन कपड़ों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री करना,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे जुड़ी छोटी से छोटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जिम्मेदारी पूरी करना,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने वो सब बखूबी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके थोड़े से बुखार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को सारी रात जगाया,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह से उसने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सबकुछ किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसका अपना काम था,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक दिन उसे लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रेम तो उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया ही नहीं,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से प्रेम भी हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत गहरा वाला ,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे उम्मीद थी कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका प्रेमी उसके रोने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोयेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सो जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सोयेगा,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत रहने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं खायेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःखी हुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिरहाने पे घुटने टेके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ा रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नहीं जाएगा,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मिलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अपना कुछ न होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होगा कुछ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अटूट समर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छाओं का अर्पण,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकुछ उसे चाहिए था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शर्तों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सारी चीजों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक चीज भूल गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गई वो प्रेम के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिए जीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम चाहिए था उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसने खुद को प्रेम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर प्रेम के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो , वह नहीं कर पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम में जरूरी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने प्रेम ,प्रेम के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रेम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसा कुछ भी नहीं दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी जरूरत उसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम को थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की इच्छाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी महसूस ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कर पाई हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कि उसका प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवनोपयोगी नही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके प्रेम में बाध्यता नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके प्रेम में इतनी ताकत न थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निभाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूर करती,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कि उसे प्रेम पसंद नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए उसे जो 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसंद था उसने वो 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे प्रेम इतना पसंद नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वो प्रेम को जिये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बन जाए वो नीलकंठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमी के हिस्से का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष पिये।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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