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उन सबके बीच मेरा हाथ भी थामे रहो यार।

Sanajay Kumar

Sanajay Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शायद प्रेम की जगह बदल गई है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मैं तुम्हारी दुनिया का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छोटी-सी खुशी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा परिवार तब भी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे रिश्तेदार तब भी थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब रोका था तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो तुम्हारे अपने ही थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे रिश्तों को मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने रिश्तों सा अपनाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खुशियों में खुश होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता दिल से निभाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाने कब ये रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे दिल के और करीब हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे हिस्से के एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्यों थोड़े दूर हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उनकी हर बात सही लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर बात में कमी दिखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नाराज़गी तुम्हें बेचैन करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नाराज़गी बस गलती दिखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सा बदलाव है ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ नहीं आता क्या हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी मेरी खामोशी समझता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आज मेरी बातों से भी अनजान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कब कहा कि अपनों को छोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या रिश्तों से अपना नाता तोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना चाहा था हर बार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन सबके बीच मेरा हाथ भी थामे रहो यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम आज भी है, कम नहीं हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस शायद उसका रंग बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दुनिया वही है पहले जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसमें मेरा कोना बदल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं आज भी तुम्हें उसी प्यार से देखती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम मेरी हर बात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मेरी कमी खोजते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद रिश्ते खत्म नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनकी जगह बदल जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी इंसान वही रहता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसकी अहमियत बदल जाती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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