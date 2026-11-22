देश की माटी, देशहित में, 'सत्य' की राह सदा चलना।

कलम के धनी, विचारों के प्रहरी, राष्ट्रचेतना के पुजारी,

शब्दों में जिनकी ज्वाला, भारत माँ के सच्चे हितकारी।

17 दिसंबर 1869 में, बंगाल की धरती पे जन्म लिया,

अन्याय-शोषण-दमन देख, मन में "क्रांति" बीज पिया।



पत्रकारिता को धर्म बना, लेखों से जन-जागरण किया,

अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारों पे,निर्भीक हो प्रहार किया।

स्वदेशी संदेश सुनाया, आत्मनिर्भरता का मान जगाया,

भारत के संसाधन लूट रहे, वह सच सबको समझाया।



देशेर कथा कृति उनकी, जन के मन में अलख जगाती,

आर्थिक शोषण परतें खोल, स्वाभिमान राह दिखाती।

बांग्ला में लेखन कर, राष्ट्रीय विचारों को विस्तार दिया,

ब्रिटिशर की आँखों में खटके, प्रतिबंधों सामना किया।



जीवन अल्पकालिक था, विचारों का सूरज अमर हुआ,

स्वदेशी, स्वतंत्रता, खुद्दारी का, प्रेरित स्वर मुखर हुआ।

आज भी लेखनी कहती, मत अन्याय के आगे झुकना,

देश की माटी, देशहित में, 'सत्य' की राह सदा चलना।

-संजय एम तराणेकर



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23 मिनट पहले