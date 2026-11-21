मिट्टी के प्रति समर्पण, आज भी हमें नव राह दिखाए

झाँसी की धरा ने जन्मा, एक अदभुत वीर कहानी को,

झलकारी बाई नाम मिला, भारत की स्वाभिमानी को।

साहस उनकी ढाल बना था, निडर हृदय, तलवार हाथ,

देशभक्ति का दीप जला, लड़ी दुश्मनों से दिन व रात।



रानी लक्ष्मीबाई की 'संगिनी', रणभूमि में बनीं मिसाल,

शत्रु को भ्रमित कर दिखाया, वीरता में अद्भुत कमाल।

नारी सिर्फ कोमलता नहीं, नारी शक्ति, नारी अभिमान,

झलकारी ने अपने कर्मों से, लिखा साहस का विधान।



मिट्टी के प्रति समर्पण, आज भी हमें नव राह दिखाए,

स्वाभिमान एवं त्याग गाथा, हर पीढ़ी के मन में गाए।

उनको जयंती पे नमन वीरांगना, तेरी गाथा अमर रहे,

भारत माता के वीर सपूतों में, तेरा नाम उज्ज्वल रहे।

-संजय एम तराणेकर



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एक घंटा पहले