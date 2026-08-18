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बचपन कितना अनमोल था

sai dhanush

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                            बचपन में इधर-उधर रेंगना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी पकड़ कर चलने की कोशिश करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और छोटी सी चोट लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सारा घर सिर पर उठाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस वक़्त खुशी का ही माहोल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन कितना अनमोल था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े बड़े होने के बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ता पकड कर स्कूल जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने उमर के लोगो के साथ पढना-लिखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढाई के वक़्त पढना, और खेलने-कूदने के समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल खोल कर खेलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पढाई कभी बोज नही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन कितना अनमोल था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह स्कूल न जाने की ज़िद करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्कूल पहुँचने के बाद दोस्तो के साथ घुल-मिलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौथे पिरियड में रीसेस का इंतज़ार करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुट्टी के बाद सीधा घर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शाम होते ही खेलने के लिए भागना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब किसी के पास मोबाइल नही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन कितना अनमोल था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बचपन का माहोल अब खो सा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो सब के पास मोबाइल आ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने है वह झूले, जिस पर बच्चे झूला करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले पड़ गए हैं वह बगीचे के फूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस के बीच बच्चे खेला-कूदा करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब धरती का वातावर्ण बदल सा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नही वह बचपन कहा गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सौम्य साई धनुष
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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