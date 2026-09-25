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                            इंतजार के दिए उसने भी तो जलाए होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ो सवाल मन में उसके भी तो आए होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद कर कर के ख्वाबो के महल भी तो सजाए होगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी फिक्र उनको मेरी दिन रात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कट न सके आज वो रात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उम्मीद कोई आह कोई वजह रही होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन हिचकियों की पुकार ना बेवजह रही होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना जो देखा होगा तो आखे रोई होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने दिनों से न ये आंखें सोई होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली खुली पलकों पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा के रखी उन्होंने बरसात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी फिक्र उनको मेरी दिन रात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कट न सके आज वो रात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखें गई होगी जब सूख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तस्वीरों में मुझको तलाशा होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिबास के आंचल से पोछकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझको तराशा होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने किस तरह से उन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप को समझाया होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से किए होंगे सवाल कई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से ही जवाब पाया होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहन में उठे हजारो सवालातो की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बारात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी फिक्र उनको मेरी दिन रात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कट न सके आज वह रात होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सचिन निगम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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