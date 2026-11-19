दक्षिण कोना मे सम्भलेश्वर शिवलिंग

त्रिकोण



स्कूल के है तीन कोने ,

शिक्षक, विद्यार्थी और किताबें;

इनके तालमेल से ही

शिक्षा का विकास होता है।



अस्पताल के है तीन कोने ,

डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ;

इनके तालमेल से ही

चिकित्सा सम्भव होता है।



परिवहन के है तीन कोने ,

वाहन, सड़क और चालक

तीनों के बीच तालमेल से ही

सुरक्षित परिवहन होता है।



संभल शहर है त्रिकोण ,

पूर्व कोना मे चंद्रशेखर शिवलिंग,

उत्तर कोना मे भुवनेश्वर शिवलिंग,

दक्षिण कोना मे सम्भलेश्वर शिवलिंग,

कुछ मान्यताओं के अनुसार,

त्रिकोण ईश्वरीय तालमेल से,

मानव जीवन मे राहत के लिये

भगवान कल्कि का अवतरण होगा ।

-सुबीर कुमार भट्टाचार्य

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1 hour ago