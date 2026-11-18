मैं हिंदुस्तान की धड़कन हूँ।

मैं हिंदुस्तान की धड़कन हूँ, सीने में गरजता हूँ,

तेरे फ़र्ज़ी फ़सानों को, मैं ठोकर पर मसलता हूँ।

न समझो बुझ गया हूँ मैं, मेरी ख़ामोशियों पर तुम,

मैं वो लावा हूँ जो हर ज़ुल्म के भीतर धधकता हूँ।



वतन की रूह हूँ, हर आँख में शोला सा जलता हूँ,

तेरी मक्कारियों की हर इबारत को बदलता हूँ।

मुझे काग़ज़ के टुकड़ों पर समेटोगे भला कैसे,

मैं बागी धड़कनें बनकर हर इक दिल में मचलता हूँ।



पहाड़ों की हवाओं से अकेला मैं उलझता हूँ,

लहू से सींच कर मिट्टी, वतन को मैं बचाता हूँ।

तुम्हारे खोखले नारों से भारत कब भला चलता,

मैं सीने पर लिए गोली, तिरंगे को सजाता हूँ।



पसीने से भिगो कर खेत, मैं सोना उगाता हूँ,

भरी दोपहरी में जल कर, ज़माने को खिलाता हूँ।

मेरी मेहनत की क़ीमत तुम सियासत में न तौलो अब,

मैं इस धरती का दाता हूँ, न किस्मत से हराता हूँ।



किताबों और सपनों का, लिए बस्ता भटकता हूँ,

तेरे झूठे विकासों की, कहानी सुन सुलगता हूँ।

मगर टूटा नहीं हूँ मैं, मेरी मुट्ठी में सूरज है,

मैं इस सोते ज़माने की, हर इक करवट बदलता हूँ।



तुम्हारी साज़िशों के हर किले को मैं गिराता हूँ,

सियासी झूठ के पर्दे जड़ों से अब जलाता हूँ।

तुम्हें लगता है ख़ामोशी मेरी कमज़ोरियों सी है,

मैं हिंदुस्तान की आँधी, मैं तख़्तों को हिलाता हूँ।

— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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57 मिनट पहले