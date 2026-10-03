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लद्दाख की हुंकार

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            लद्दाख की हुंकार:
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरुभूमि में हिम स्तूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व बीच भारत चमकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विज्ञान की अलख जगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लद्दाख घाटी में रौनक आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घाटी पर संकट आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉर्पोरेट ने जाल बिछाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठवीं अनुसूची की थी आस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शासन ने कर दिया निरास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि हित पाँव बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली बॉर्डर पर दल आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमन-शान्ति का सन्देशा लाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शासन ने पहरा बिठाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर पुत्र को मार्ग में रोका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र को दिया यह धोखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किए नजरबंद वीर हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सह ना पाए कष्ट बेचारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न त्यागा और नीर भी त्यागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया धरा पै संकट-भागा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज-दंड का रोब दिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो सिंह जरा न डिगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप की ज्वाला धीमे सुलगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली के सब हाकिम दहले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शारीरिक कष्टों को झेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा रहा वो वीर अकेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर उजाला बनकर छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन तक यह बात पहुँचाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख्त हिलेगा हुंकार उठेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय की पावन ज्योत जगेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतेगा लद्दाख का शेर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटेगा शासकीय यह अंधेर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की ताकत जीत दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास सदा उसका गुण गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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